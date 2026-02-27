Santadi, porto d’armi abusivo: scatta la denuncia per un 44enne

Nell'auto dell'uomo sono state rinvenute una mannaia, munizioni e una carabina in libera vendita ma con modifiche strutturali non autorizzate

I Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia, hanno denunciato a piede libero un 44enne residente, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per detenzione illecita di munizioni e porto ingiustificato di armi.

L’intervento è scattato durante la notte, nel corso di un pattugliamento delle zone rurali. I militari hanno notato un’utilitaria ferma in una posizione sospetta con un uomo e una donna a bordo; il nervosismo mostrato dalla coppia al passaggio della pattuglia ha indotto gli operanti a eseguire una perquisizione immediata.

All’interno dell’abitacolo sono state rinvenute due mannaie, alcune cartucce e una carabina di libera vendita che, sebbene non potenziata, presentava modifiche strutturali non autorizzate. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione del 44enne, dove i Carabinieri hanno scoperto un deposito illegale di proiettili calibro 12, 20 e 28. Poiché l’uomo non possedeva alcun porto d’armi o licenza, l’intero arsenale è stato sequestrato e la sua posizione è stata rimessa al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

