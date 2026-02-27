Sassari, riapre la galleria “Chighizzu” sulla 131: rimane la chiusura notturna

A partire da sabato 28 febbraio, la circolazione all’interno del tunnel “Chighizzu”, situato lungo la Statale 131 alle porte di Sassari, subirà una significativa variazione grazie alla parziale rimozione dei cantieri.
Nello specifico, la carreggiata in direzione Cagliari (canna sud) tornerà pienamente operativa con la riapertura di entrambe le corsie di marcia. Per quanto riguarda invece il senso di marcia verso Porto Torres (canna nord), il transito sarà consentito su una sola corsia, opportunamente segnalata da segnaletica orizzontale gialla e delimitatori di corsia (defleco).
Tuttavia, per consentire il completamento degli ultimi interventi tecnici necessari, la galleria in direzione nord resterà soggetta a chiusure notturne strategiche. Le restrizioni saranno attive quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00 fino al mese di maggio, restando invece esclusi dai blocchi i giorni festivi.
