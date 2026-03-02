Incidente a Sassari, scontro tra moto e auto: motociclista in codice rosso

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo 71enne, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale

Un grave scontro stradale si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, a Sassari, coinvolgendo un’autovettura e un motociclo all’intersezione tra via Pietro Micca e via Flumenargia. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo nato nel 1955, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Stando alle prime indagini condotte sul campo, la dinamica vedrebbe la moto, una KTM 390 che procedeva lungo via Flumenargia verso via Farina, impegnare l’incrocio senza arrestarsi al segnale di stop.

L’impatto con una Renault Clio, guidata da un 56enne sassarese che viaggiava in direzione di via Pascoli, è stato inevitabile. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti immediatamente per effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta responsabilità del sinistro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it