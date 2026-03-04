Sa Manifattura, la svolta: sarà biblioteca, archivio e collezione d’arte

La Regione ha classificato Sa Manifattura di Cagliari come patrimonio indisponibile, garantendone la massima tutela e destinazione pubblica. La decisione è stata assunta dall’Esecutivo regionale nel corso della riunione di Giunta di questo pomeriggio.

Contestualmente, il rapporto con Sardegna Ricerche viene trasformato in una concessione della durata di vent’anni. All’Agenzia vengono conferiti poteri di governance, regolamentazione operativa e la facoltà di sub-concedere gli spazi, consolidando così il ruolo del complesso come polo tecnologico e centro culturale.

Parallelamente, tre piani della Corte n. 1 saranno assegnati al Consiglio regionale della Sardegna per ospitare la biblioteca, l’archivio storico e le collezioni d’arte.

Secondo quanto si legge in una nota della Regione, il nuovo assetto “consolida il polo come hub tecnologico e centro culturale, assicurando stabilità agli investimenti e valorizzando l’identità isolana attraverso la fruizione collettiva del compendio”.

L’area sarà inoltre aperta alla partecipazione della comunità. Nel rispetto delle modalità di gestione del complesso, potranno essere ospitati incontri, presentazioni e iniziative promosse da associazioni, enti e realtà del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e società civile e trasformare la struttura in uno spazio sempre più condiviso.

