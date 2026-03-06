Dolianova, da dieci anni estorceva denaro a un operaio: 55enne in manette

Un decennio di abusi, vessazioni e timore reverenziale si è concluso ieri sera a Dolianova, grazie alla prontezza dei Carabinieri e al coraggio di una donna che non ha accettato il declino economico e psicologico del fratello. I militari hanno arrestato in flagrante un cinquantacinquenne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione aggravata ai danni di un operaio sessantenne.

La vicenda è emersa quando la sorella della vittima, insospettita dallo stato di quasi indigenza del fratello nonostante il suo lavoro stabile, è riuscita a farsi confessare il calvario che l’uomo stava attraversando. La donna ha quindi allertato i Carabinieri, segnalando un imminente incontro presso uno sportello bancario locale per l’ennesima dazione di denaro. I militari, appostati in abiti civili, sono intervenuti non appena il cinquantacinquenne ha incassato 650 euro in contanti appena prelevati dall’operaio.

Il quadro delineato dalla denuncia della vittima è agghiacciante: il ricatto durava dai primi anni Duemila, nato da un presunto e mai provato furto che l’indagato imputava all’operaio al termine di un periodo di locazione. Da quel momento, attraverso minacce crescenti e aggressioni fisiche mai denunciate per puro terrore, l’aguzzino aveva preteso pagamenti mensili fissi non inferiori ai 600 euro, accumulando negli anni una cifra stimata in diverse decine di migliaia di euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it