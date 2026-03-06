Cagliari-Como, Pisacane: “Servirà una cura maniacale dei dettagli, Mina non ci sarà”

Fabio Pisacane, allenatore rossoblù, interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domani, sabato 7 marzo ore 15:00 alla Unipol Domus, tra Cagliari e Como; il match sarà valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A.

Sugli infortunati: “Mina non sarà della partita ha un affaticamento muscolare. Sull’infermeria siamo fermi, abbiamo recuperato solo Folorunsho la settimana scorsa. Non so dare una data certa sui rientri”.

Sull’avversario: “Affrontiamo un avversario consapevole della sua forza, ancora di più rispetto alla gara d’andata. Di loro apprezzo che in poco tempo hanno dato continuità al progetto tecnico, con giovani di qualità spendendo tanto, ma i soldi contano fino a pagina due, Fabregas sta facendo un grande lavoro. Non sono una realtà piccola, sono una big da affrontare con una strategia precisa; hanno 3 giocatori mancini sulla trequarti che si muovono tantissimo per essere molto pericolosi”.

Su Folorunsho: “Ha messo una settimana in più nelle gambe, a Parma ci ha dato energia e freschezza; può giocare dal primo minuto contro il Como. Ci da una soluzione anche come attaccante e può partire in quel ruolo, a centrocampo dovrei chiedergli più compiti tattici e mi porterò questo dubbio fino all’ultimo”.

Sul centrocampo rossoblù: “All’andata avevo 3 palleggiatori ora un centrocampo più fisico, ma al netto di questo la difficoltà non è diminuita servirà una cura maniacale di tantissime situazioni”.

Palestra in Nazionale: “Mi auguro che possa andare al Mondiale perché sarebbe la vittoria di tutti. Parlo a nome di tutto lo staff, abbiamo dato qualcosa al ragazzo arrivato in un ambiente sano con valori precisi, si è innamorato di questo club e il rammarico sarà quello di lasciarlo tra qualche mese avrebbe fatto tanto comodo al Cagliari”.

