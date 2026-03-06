Sette turisti sardi bloccati a Dubai, partito il volo di rimpatrio in Italia

L'operazione di rimpatrio è stata resa possibile grazie al coordinamento tra l'Ambasciata italiana ad Abu Dhabi, il Consolato a Dubai e i vertici della compagnia crocieristica

Si è conclusa positivamente la vicenda dei connazionali rimasti bloccati a bordo della MSC Euribia. Come confermato da una nota ufficiale della Farnesina, tutti i turisti italiani hanno lasciato Dubai per fare rientro a casa. L’operazione di rimpatrio è stata resa possibile grazie al coordinamento tra l’Ambasciata italiana ad Abu Dhabi, il Consolato a Dubai e i vertici della compagnia crocieristica, che hanno agevolato il dialogo con i vettori aerei per garantire i collegamenti necessari.

Il ponte aereo è stato strutturato attraverso due voli charter operati da Fly Dubai e un ulteriore collegamento di linea con Emirates.

Tra i passeggeri che hanno finalmente preso il volo figurano anche i sette turisti sardi che, dopo lo slittamento della partenza inizialmente programmata per la giornata di ieri, hanno potuto imbarcarsi verso l’Italia, lasciando alle spalle le tensioni belliche che avevano paralizzato lo scalo emiratino.

