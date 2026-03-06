Sanità, Cgil contro Todde: “Con lei peggio di prima” | Stato d’agitazione

Ha del clamoroso lo strappo tra la Cgil e la governatrice Alessandra Todde sul tema Sanità. Il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione nel comparto in Sardegna, alla vigilia della manifestazione dei comitati per la salute pubblica in programma sabato 7 marzo a Cagliari. Una delegazione dei comitati sarà anche ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

Alla base della protesta, secondo il sindacato, il mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione con il protocollo d’intesa firmato il 4 agosto 2025 insieme a Cisl e Uil. “Gli impegni non sono stati realizzati” spiega il segretario regionale della Cgil Fausto Durante interpellato dall’Ansa. “Si tratta di capire se anche attraverso la mobilitazione riusciremo a far cambiare idea alla presidente e a metterci attorno a un tavolo per decidere come attuarli e farli diventare realtà”.

Tra le principali criticità segnalate dal sindacato ci sono le liste d’attesa troppo lunghe, la mancanza di una strategia complessiva e i tempi eccessivi che separano una diagnosi dall’avvio delle cure, anche in caso di patologie oncologiche. “La situazione di oggi, nella percezione delle persone, è più grave e peggiorata rispetto a quando Alessandra Todde non era ancora presidente della Regione”, l’affondo di Durante.

Sul tema intervengono anche le opposizioni in Consiglio regionale. Il consigliere di Fratelli d’Italia Corrado Meloni parla di “ennesima conferma” delle criticità del sistema sanitario isolano.

“È tempo che la presidente Todde ammetta le sue responsabilità e faccia un passo indietro” afferma Meloni. “I sardi meritano una sanità efficiente, non questo pantano di inefficienze e ritardi”. Il consigliere chiede inoltre che la presidente lasci l’interim della sanità e nomini un assessore dedicato “che sappia indicare ai sardi soluzioni concrete per affrontare una crisi che non è più rinviabile”.

