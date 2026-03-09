Sestu, sostanze chimiche in un’attività commerciale: un ferito d’urgenza in ospedale

Un allarme chimico ha fatto scattare, nella mattinata di oggi, un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco presso un’attività commerciale nella zona industriale di Sestu. L’emergenza è stata innescata dalla fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose all’interno di alcuni locali adibiti a magazzino.

Per gestire lo scenario critico, la centrale operativa di Cagliari ha inviato sul posto due squadre, tra cui gli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Gli operatori, equipaggiati con tute protettive speciali e strumentazioni di precisione, hanno effettuato campionamenti tecnici e un monitoraggio costante della qualità dell’aria per identificare la natura degli agenti chimici e neutralizzare ogni rischio di contaminazione o esplosione.

Il bilancio dell’incidente registra un ferito: una persona che si trovava all’interno della struttura è rimasta intossicata dopo aver inalato le esalazioni tossiche. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, il paziente è stato trasportato d’urgenza in un ospedale cagliaritano per gli accertamenti del caso. Grazie alla tempestiva bonifica dei Vigili del Fuoco, i locali sono stati messi in sicurezza nel giro di poche ore.

