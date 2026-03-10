Cagliari, recuperati veicoli rubati per 50mila euro | Smantellate aree abusive

Un uomo di 54 anni è stato denunciato in quanto titolare dell'area trasformata in deposito e parcheggio abusivo

Una massiccia operazione interforze ha interessato nella mattinata odierna un complesso residenziale di Cagliari, impegnando i Carabinieri di San Bartolomeo in una complessa attività di bonifica e controllo. L’intervento ha visto la partecipazione coordinata di Vigili del Fuoco e Polizia Locale, avvalendosi inoltre della competenza dei reparti speciali dell’Arma, tra cui le unità Cinofile, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), il NAS per gli aspetti sanitari e il NOE per la tutela ambientale. L’azione congiunta ha permesso di setacciare minuziosamente gli spazi comuni del quartiere, portando alla luce un sistema di illegalità diffusa che spaziava dalla ricettazione all’abusivismo commerciale.

Durante le perquisizioni, gli operatori hanno rintracciato una consistente quantità di beni rubati, tra cui un’automobile, tre moto e vari componenti meccanici già disassemblati, per un valore di mercato superiore ai 50.000 euro. Oltre al recupero della refurtiva, destinata alla restituzione, le autorità hanno individuato un autolavaggio totalmente clandestino, privo di qualsiasi nullaosta amministrativo o protocollo per lo smaltimento dei residui inquinanti. Parallelamente, si è proceduto ad abbattere diverse barriere architettoniche illecite: i Vigili del Fuoco hanno infatti rimosso cancelli e opere murarie abusive che erano state edificate per privatizzare indebitamente aree condominiali e pubbliche.

A seguito degli accertamenti, un uomo di 54 anni è stato denunciato a piede libero con l’accusa di essere il gestore dell’area trasformata in deposito di materiali e parcheggio abusivo. La Procura della Repubblica di Cagliari ha ricevuto un dettagliato rapporto sulle risultanze dell’operazione, finalizzato a definire le responsabilità penali e amministrative emerse durante il blitz.

