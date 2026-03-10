Sulla Sassari-Alghero a 211km/h e senza assicurazione: sospesa la patente

Un inseguimento da film si è consumato lungo la statale a quattro corsie che collega Sassari ad Alghero, dove un automobilista è stato intercettato dal telelaser della Polizia Stradale mentre sfrecciava all’incredibile velocità di 211 km/h. Nonostante l’alt intimato dalle forze dell’ordine, il conducente ha tentato una fuga disperata per sottrarsi alle proprie responsabilità, venendo però raggiunto e bloccato dagli agenti dopo pochi chilometri.

I successivi controlli hanno aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo: il veicolo è risultato infatti privo della copertura assicurativa obbligatoria. Le autorità hanno proceduto a contestare diverse violazioni del Codice della Strada, a partire dal superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h.

Il provvedimento immediato ha portato alla sospensione della patente, a una pesante decurtazione dei punti e al sequestro amministrativo della vettura.

