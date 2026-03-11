Cagliari, antiche mura rinvenute durante gli scavi per la metropolitana leggera

I reperti archeologici, ancora da datare con certezza, sono stati rivenuti nella zona di piazza Matteotti davanti alla stazione Arst

Nuovi reperti archeologici sono venuti alla luce durante gli scavi per la costruzione della metropolitana leggera a Cagliari, nella zona di piazza Matteotti davanti alla stazione dell’Arst.

Gli operai impegnati con i lavori hanno rinvenuto delle mura di epoca antica, ancora da datare con certezza. Il sospetto iniziale è che si trattasse di mura di epoca romana, ma da una prima valutazione dovrebbero risalire al 1700.

La soprintendenza è intervenuta per le valutazioni che risultando essere ancora in corso; al momento il cantiere sarà bloccato in attesa di ulteriori conferme sui reperti rinvenuti. Nel capoluogo sardo, viste le numerose rimanenze archeologiche sotto terra con stratificazioni di diversi periodi, non sono nuovi questi rinvenimenti.

La soprintendenza procederà con le valutazioni del caso per capire se procedere con gli scavi per catalogare le opere murarie emerse oppure se fermare più a lungo il cantiere per comprendere più a fondo quanto portato alla luce.

