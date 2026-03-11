Cagliari, stagione finita per Idrissi: lesione del legamento crociato sinistro

Piove sul bagnato in casa Cagliari per quanto riguarda l'infermeria: dopo Belotti e Felici, stagione finita anche per Idrissi

Piove sul bagnato in casa Cagliari in merito al numero di infortunati e indisponibili a cui va ad aggiungersi anche il giovane esterno sinistro Riyad Idrissi.

Il calciatore classe 2005 è stato costretto al cambio nell’ultima gara contro il Como per un problema al ginocchio sinistro e nella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti.

Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro; stesso infortunio riportato da Belotti prima e Felici poi. Idrissi svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche ma la sua stagione termina anzitempo.

