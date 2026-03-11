Ss 391 di Elmas, iniziati i lavori per la nuova pavimentazione stradale

Hanno preso il via la scorsa notte le operazioni per il rifacimento del manto stradale sulla SS 391 “di Elmas”, l’arteria fondamentale che garantisce il collegamento con lo scalo aeroportuale di Cagliari. Gli interventi prevedono la posa di un nuovo asfalto di tipo drenante lungo un tratto di circa un chilometro, interessando entrambe le direzioni di marcia e includendo anche gli svincoli di entrata e uscita.

Per minimizzare i disagi alla viabilità, l’Anas ha programmato i cantieri in modo strategico: le lavorazioni per chi si allontana dall’aeroporto avvengono in gran parte di notte, mentre per chi è diretto verso l’aerostazione gli operai sono attivi esclusivamente nella fascia oraria notturna.

Durante l’esecuzione delle opere sono previsti restringimenti di carreggiata. Il completamento dei lavori è fissato per venerdì 13 marzo e rientra in un programma di manutenzione straordinaria più vasto che l’ente stradale sta attuando su diverse direttrici del sud Sardegna.

