Cagliari, lavori per la metro: da lunedì rotatorie in piazze Amendola e Deffenu

L’Amministrazione Comunale di Cagliari ha formalizzato, attraverso l’ordinanza n. 553 siglata dalla Dirigente del Servizio Mobilità e Infrastrutture, una sostanziale modifica della viabilità cittadina che entrerà in vigore il 16 marzo 2026 per la durata di un intero anno. Questo provvedimento si è reso necessario per permettere l’avanzamento dei cantieri dedicati alla nuova Metropolitana leggera, comportando una riorganizzazione dei flussi veicolari in alcuni snodi cruciali del centro urbano.

Nello specifico, le piazze Amendola e Deffenu subiranno una trasformazione funzionale diventando a tutti gli effetti delle rotatorie con senso di percorrenza antiorario. Tale cambiamento impone a tutti i conducenti provenienti dalle strade laterali l’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli già impegnati all’interno dell’anello rotatorio. Parallelamente, per garantire la fluidità e la sicurezza in questa nuova configurazione, gli impianti semaforici dell’area verranno disattivati e sarà imposto un limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari lungo tutto il perimetro interessato dalle modifiche.

Un’altra variazione di rilievo riguarda il trasporto pubblico locale, poiché la corsia preferenziale situata nel segmento stradale tra piazza Amendola e il largo Carlo Felice resterà interdetta al transito in entrambe le direzioni di marcia. Questo divieto di circolazione per i mezzi pubblici si protrarrà fino al 15 marzo 2027, seguendo la tempistica programmata per le opere infrastrutturali. Nonostante i cantieri e le nuove direttrici di traffico, l’ordinanza sottolinea l’obbligo tassativo di mantenere sempre accessibili i percorsi pedonali, assicurando che i cittadini possano spostarsi a piedi in totale sicurezza attraverso le aree di lavoro.

