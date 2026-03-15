Cagliari, maltrattava il padre: arrestato 34enne

I Carabinieri della Stazione di Villanova hanno eseguito nella serata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne residente a Cagliari e già noto alle forze di polizia.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, al termine di un’attività investigativa che ha fatto emergere gravi indizi di responsabilità a carico dell’uomo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 34enne si sarebbe reso responsabile di reiterati maltrattamenti in ambito domestico ai danni del padre.

Le condotte vessatorie avrebbero generato una situazione di forte disagio e un costante stato di timore per l’incolumità del genitore. Alla luce della gravità dei fatti, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere per interrompere la spirale di violenza all’interno del contesto familiare.

Dopo essere stato rintracciato dai militari, l’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale Ettore Scalas, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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