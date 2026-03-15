Villacidro, guida ubriaco con cocaina e coltello in auto: 31enne nei guai

Nella notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del posto per guida in stato di ebbrezza e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio mentre transitava con la propria utilitaria in via Gonnosfanadiga. Sottoposto all’accertamento con etilometro, avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte rispetto al limite previsto dalla legge.

Il forte nervosismo mostrato durante il controllo ha spinto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e del veicolo. Nel corso dell’ispezione i Carabinieri hanno trovato, all’interno di una tasca dei pantaloni, un involucro contenente circa 0,56 grammi di cocaina e un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di oltre 23 centimetri.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla successiva confisca. Il coltello è stato sequestrato penalmente, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo con la segnalazione dell’uomo alla Prefettura di Cagliari come assuntore di droga.

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