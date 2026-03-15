Plastic Free, premiati 8 Comuni della Sardegna: al top c’è Aglientu

Sono 8 i comuni della Sardegna premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

I comuni sardi che hanno ricevuto il riconoscimento sono Teulada, Oristano, Castelsardo, Stintino, Aglientu, Badesi, Olbia e San Teodoro. Tra questi spicca Aglientu, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle 3 tartarughe, assegnato ai comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali.

La cerimonia a Roma

La premiazione si è svolta ieri al Teatro Olimpico, durante la quinta edizione dell’iniziativa che ha visto in totale 141 comuni italiani ricevere il riconoscimento per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, la promozione di comportamenti sostenibili e una gestione virtuosa del territorio.

“C’è molta soddisfazione per questo risultato” ha dichiarato Maria Francesca Carone, referente regionale Plastic Free Sardegna, presente insieme al vice referente Andrea Pigato. “La partecipazione dalla nostra regione è stata molto sentita, non solo da parte dei volontari ma anche delle amministrazioni locali”.

Carone ha sottolineato anche la presenza alla cerimonia di amministratori di comuni sardi non premiati: “Sono venuti comunque ad assistere alla manifestazione e sono certa che torneranno nei loro territori con una motivazione ancora più forte per intraprendere questo percorso”.

L’impegno nazionale

Secondo Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, negli ultimi anni si è registrata una crescita significativa dei comuni premiati. “Quest’anno registriamo un aumento del 15% rispetto al passato. Nel 2022 i comuni riconosciuti erano appena 49, oggi sono 141. Ma il dato più importante è l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al supporto delle amministrazioni e all’impegno di oltre 250mila volontari siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente”.

Alla cerimonia è stato trasmesso anche un videomessaggio del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha evidenziato il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nel contrasto all’inquinamento da plastica.

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