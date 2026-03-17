Serramanna, nascondeva droga nel muro di una casa abbandonata: arrestato

Colpo allo spaccio di stupefacenti a Serramanna, dove i Carabinieri hanno arrestato un 22enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, con il supporto delle Stazioni di Serrenti e Barumini, al termine di un’attività investigativa durata diverse settimane.

Il sospetto e gli appostamenti

Gli investigatori avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi di una casa disabitata nel centro cittadino. Movimenti sospetti, spesso con biciclette elettriche e monopattini, che hanno fatto ipotizzare l’utilizzo del luogo come base per lo spaccio.

Da qui la decisione di avviare appostamenti mirati, con i militari mimetizzati nel contesto urbano per osservare la situazione senza destare sospetti.

La scoperta del nascondiglio

La svolta è arrivata nella notte scorsa, quando i Carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre, arrivato in sella a una e-bike, prelevava un involucro nascosto in una cavità del muro di recinzione dell’edificio.

Bloccato sul posto, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina. La successiva ispezione ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito a cielo aperto: altri 9 involucri, nascosti in ulteriori fori nel muro, contenevano oltre 435 grammi della stessa sostanza.

L’arresto

Le operazioni sono proseguite nell’abitazione del 22enne, dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 8 grammi di marijuana e circa 415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti.

Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito presso la casa circondariale Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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