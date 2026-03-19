Costo carburante, il Governo taglia le accise di 25 centesimi per 20 giorni

Il Governo ha varato il nuovo decreto carburanti per arginare l'impennata dei costi alla pompa, introducendo una riduzione temporanea delle accise

Il Governo ha varato il nuovo decreto carburanti per arginare l’impennata dei costi alla pompa, introducendo una riduzione temporanea delle accise della durata di venti giorni. Questa manovra, concepita per offrire un sollievo immediato all’intera platea dei cittadini senza distinzioni di censo, sostituisce e integra il potenziamento della social card precedentemente ipotizzato solo per le fasce di reddito più deboli. La misura cardine del provvedimento si traduce in un abbattimento diretto di 25 centesimi di euro per ogni litro di benzina e gasolio acquistato, accompagnato da un sistema di crediti d’imposta specificamente destinato a sostenere il settore dell’autotrasporto.

Per contrastare eventuali fenomeni di sciacallaggio sui listini, l’esecutivo ha inoltre implementato un rigido protocollo antispeculazione che obbliga i prezzi finali a seguire fedelmente le oscillazioni reali delle quotazioni petrolifere sui mercati internazionali. Questo meccanismo di controllo prevede l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative nei confronti di quegli operatori che dovessero applicare rincari ingiustificati non allineati al valore della materia prima.

La strategia punta dunque a stabilizzare il mercato energetico nazionale garantendo che il risparmio generato dal taglio fiscale arrivi effettivamente nelle tasche dei consumatori e delle imprese logistiche.

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