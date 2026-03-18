Nuoro, oltre 6km di nuovo asfalto lungo le statali 389 Var e Dir B

L’Anas ha portato a termine il rifacimento del manto stradale lungo sei chilometri di tracciato, interessando diverse sezioni delle statali 389 Var e Dir B. Gli interventi di ammodernamento hanno riguardato nello specifico le arterie che attraversano i comuni di Mamoiada e Fonni, nel cuore della Barbagia di Nuoro.

Oltre alla stesa del nuovo asfalto, le squadre operative hanno provveduto al ripristino integrale della segnaletica orizzontale, garantendo così una maggiore visibilità e sicurezza per gli automobilisti.

Queste opere non sono isolate, ma si inseriscono nel programma strategico di manutenzione straordinaria che l’Anas sta attuando progressivamente su tutta la rete viaria di sua competenza nell’Isola.

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