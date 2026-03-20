Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: rossoblù con il 4-3-2-1

Cagliari e Napoli scendono in campo per l’anticipo della 30a giornata del campionato di Serie A 2025/2026, alla Unipol Domus.
Rossoblù a secco di vittorie da ormai 6 partite e reduci dalla bruciante sconfitta di Pisa per 3-1 cercano il riscatto contro un Napoli che arriva in Sardegna da 3 vittorie consecutive alla caccia di un posto tra le prime quattro che varrebbe l’ingresso in Champions League.
Le formazioni ufficiali
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Folorunsho; Esposito.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund.
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