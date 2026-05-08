Monserrato, un emozionante “Sì, lo voglio” tra le incubatrici del Policlinico | Video

In un luogo dove ogni giorno si lotta per la vita e si celebrano piccoli, grandi traguardi, lunedì pomeriggio è scoccata la scintilla di una promessa eterna. Nella cornice della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato, Mirko e Giorgia hanno trasformato un momento di delicata attesa in una festa del cuore: Mirko si è inginocchiato per la fatidica proposta di matrimonio.

La scena, carica di emozione, si è svolta mentre mamma Giorgia stringeva a sé il piccolo Filippo, nato appena cinque giorni fa. Tra le lacrime di gioia dei presenti e i sorrisi dei neo-genitori, la risposta è stata un emozionatissimo “Sì, lo voglio”. Filippo, primo e più importante testimone di questo legame, è diventato il centro di un ricordo che la coppia ha definito “indimenticabile”.

Oltre alla gioia per l’imminente matrimonio, Mirko e Giorgia hanno voluto dedicare parole di profonda gratitudine a tutto il personale sanitario del Policlinico, sottolineando come l’umanità dei medici e degli infermieri abbia fatto la differenza in un momento così delicato.

“Vogliamo ringraziare l’équipe della TIN per la straordinaria professionalità e l’affetto dimostrati. Sono persone capaci di farci sentire sempre accolti e rassicurati», hanno dichiarato i neosposi. «Un grazie speciale perché la loro sensibilità ha contribuito a trasformare questi giorni in ricordi preziosi”.

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