Sono attualmente 208 positivi al Covid nella città di Alghero, 248 le persone in quarantena e 11 i degenti in ospedale: questi i dati pervenuti ieri da parte dell’Autorità Sanitaria al Sindaco Mario Conoci.

“La situazione rispecchia il dato di oggi in Sardegna – commenta il Sindaco – ed è il dato della terza ondata dei contagi che segna la tendenza. Il segno che ci offre una prospettiva è quello della quarantena rispetto al precedente rilevamento: molti dei tamponi sono risultati negativi e il numero scende. Dobbiamo continuare a tenere duro, a osservare le prescrizioni, con la consapevolezza che la campagna vaccinale è la via d’uscita. Ma bisogna accelerare con i vaccini, la prossima settimana e i giorni a seguire saranno determinanti: sono previste oltre 6.000 somministrazioni agli over 70, sarà un passo importante. Stiamo uniti e vicini ai nostri operatori sanitari, con responsabilità”.