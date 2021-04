La squadra di pronto intervento “6A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia è intervenuta questo pomeriggio in via Roma, nel Comune di Teulada, per mettere in sicurezza la linea della rete telefonica stradale, dove oltre il pericolo provocato da un palo in legno pericolante poggiato sulla struttura, si è verificato anche il cedimento di alcuni cavi che andavano a finire sulla sede stradale, ma fortunatamente in quel momento non transitavano veicoli.

Gli operatori dei Vvf al loro arrivo hanno delimitato l’area e provveduto alla rimozione del palo e all’ancoraggio dei cavi in sicurezza.

Per tutta la durata dell’intervento la strada è stata temporaneamente interdetta al transito di pedoni e veicoli.