Programmata per il pomeriggio di venerdì 30 aprile la disinfestazione contro gli scarafaggi presso l’Asilo Nido di via Watt, a Cagliari. Gli operatori saranno a lavoro dalle ore 15:30 alle ore 16:30 in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti cortilizi.

Le prescrizioni da rispettare: