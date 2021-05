Intervento di soccorso della Guardia Costiera di Olbia ieri pomeriggio. Intorno alle 17 la Sala Operativa ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un gruppo di sei canoisti in difficoltà nelle acqua antistanti Capo Ceraso che a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine non riuscivano a rientrare a riva. La sala operativa ha disposto quindi l’invio in zona operazioni della motovedetta Sar CP 894 e diramato un avviso ai naviganti per allertare tutte le unità navali presenti in zona.

Dopo venti minuti dalla richiesta di soccorso la motovedetta ha individuato le persone in difficoltà e ha iniziato le operazioni di soccorso alle quali, qualche minuto dopo, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto, ha partecipato la motovedetta della Guardia di Finanza V2036 e un’imbarcazione a vela in transito nella zona. I sei canoisti sono stati recuperati tre dalla Guardia Costiera, due dalla Guardia di Finanza e uno dalla barca a vela. A tutti sono stati forniti indumenti asciutti e coperte termiche e trasferiti sulla banchina della Capitaneria di porto di Olbia, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Infreddoliti e un po’ spaventati, i sei escursionisti, giunti in banchina poco dopo le 18, sono stati visitati dall’equipe del 118 che a parte un lieve stato di ipotermia accertava le loro buone condizioni generali di salute.