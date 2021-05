Musica, rinviato il Red Valley Festival 2021

A causa del perdurare della pandemia legata al COVID-19, anche il settore degli eventi della musica dal vivo sta inevitabilmente subendo le conseguenze di questo particolare momento storico, trovandosi ad operare in una situazione complicata. Difatti, il DL n°52 del 22 aprile 2021 (art.5) conferma l’impossibilità dello svolgimento degli eventi all’aperto con più di 1000 persone, per evitare il rischio di assembramenti non monitorabili.

Gli obiettivi principali del Red Valley Festival sono sempre stati quelli di realizzare un grande spettacolo, divertirsi e stare insieme. Oggi, come ieri, la priorità dell’organizzazione riguarda la sicurezza del pubblico, dello staff, degli ospiti e di tutte le persone che orbitano attorno all’evento.

Per questo motivo, l’organizzazione dell’evento ha deciso a malincuore di rinviare il Red Valley Festival all’estate 2022.

La sesta edizione della manifestazione musicale si svolgerà il 12, 13, 14 e 15 agosto 2022 nel piazzale Rocce Rosse di Arbatax, una location mozzafiato nel cuore dell’Ogliastra e a due passi dal mare, ormai divenuta la casa del Festival più grande della Sardegna.

L’organizzazione è già al lavoro per costruire la nuova line-up del Red Valley Festival 2022 e per programmare gli spettacoli di Dimitri Vegas & Like Mike e di Martin Garrix, precedentemente annunciati per le edizioni 2020 e 2021.

Entro il 30 giugno 2021 i titolari dei biglietti e degli abbonamenti già acquistati riceveranno via e-mail o sms una comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione con gli aggiornamenti sugli step successivi.