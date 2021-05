A partire dalle ore 15:00 e per circa un’ora, martedì 1 giugno 2021, gli operatori saranno a lavoro nelle pertinenze pubbliche, in alcune vie della città di Cagliari, nello specifico via Paracelso e via Eleonora D’Arborea, in prossimità del civico n. 22, per una disinfestazione contro la proliferazione di roditori.

È fatto assoluto divieto di:

danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;

toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;

introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;

abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.

L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

In ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione.