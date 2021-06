La Grande storia del Rock e del Metal a fumetti

Le edizioni NPE hanno pubblicato nelle settimane scorse la bibbia del rock e del metal a fumetti, conoscerete la storia di oltre 100 tra rockstar e gruppi musicali, a partire da quando tutto cominciò: ottant’anni fa nei pressi di un incrocio sulle rive del Mississippi.

Una carrellata interminabile di brani cult e degli aneddoti più succosi e interessanti sulle band e gli artisti che hanno fatto la storia della musica.

Da Elvis Presley e Jimi Hendrix a Bruce Springsteen, dai Beatles ai Red Hot Chili Peppers, dai Pink Floyd ai Queen, dai Black Sabbath agli Iron Maiden e ai Metallica, dai The Doors ai Dire Straits, passando per i Muse.

Ogni band/rockstar viene analizzata in due pagine ricche di aneddoti insoliti e bizzarri caratterizzanti la carriera di ogni singola leggenda musicale (come non ricordare, ad esempio, Ozzy Osbourne che addenta il pipistrello sul palco o le ossa lanciate sul pubblico dai Megadeth?).