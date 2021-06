Il Servizio SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari intende esperire una procedura negoziata per l’individuazione di un soggetto qualificato al quale affidare il servizio di realizzazione di addobbi luminosi in occasione delle festività natalizie 2021.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura tramite la piattaforma degli appalti del Comune di Cagliari entro le 18 del 6 luglio 2021.

L’adesione all’Avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale che potrà valutare di non dare corso all’affidamento del servizio suddetto.

