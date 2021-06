Jake Bugg, il giovane cantante e chitarrista inglese, torna in Italia per due date il 12 aprile 2022 all’Estragon di Bologna e il 13 aprile 2022 al Fabrique di Milano.

L’artista ha appena annunciato il quinto album in studio dal titolo Saturday Night, Sunday Morning (RCA Records/Sony Music) che uscirà in digitale il 20 agosto e sarà disponibile in Italia in versione vinile il 27 agosto. Il disco è stato anticipato dai singoli di successo Kiss Like The Sun e All I Need che hanno infiammato le radio del Regno Unito. Bugg ha dichiarato come “questo è l’album più divertente che io abbia mai registrato”. Parallelamente, l’anno scorso sono anche stati girati i due cortometraggi Rabbit Hole e Saviours Of The City.

Il ragazzo di Nottingham, che ha alle spalle 4 studio album (di cui il primo volato subito al primo posto nella classifica UK) e numerosi singoli diventati hit globali, ha dimostrato di saperla lunga sebbene la sua giovane età. Il suo senso dell’humor pungente e il suo essere determinato e informale si sono fusi con il suo modo di fare musica e con il suo stile tanto da collaborare in campagne per Yves Saint Laurent e Burberry.

Jake Bugg ha alle spalle tour sold out nelle arene inglesi, milioni di ascolti sulle maggiori piattaforme streaming e milioni di album venduti al mondo.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it