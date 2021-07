Grande successo per il debutto, al Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG), del tour di Colapesce e Dimartino che parte nel segno del sold out.

La coppia di cantautori che sta segnando questo 2021 sarà protagonista di un lungo tour estivo nei più importanti festival e arene estive italiane. Il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in tour in estate portando nella dimensione live il successo del loro ultimo album “I mortali” e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima”, certificata da Fimi come il singolo più venduto nel primo semestre 2021.

Ad affiancare le date del tour con la band, ci sarà anche una mini-serie di concerti speciali in alcune location immerse nella natura. Oltre alle date di Musicastelle a Saint Vincent (Ao) e quella dell’Eolie Summer Fest, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (Ud). Il tour estivo, organizzato e prodotto da Otr Live è ripartito il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN). Tra le date il 21 luglio sarà a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio a Riola Sardo e poi 22 agosto al Luce Music Festival di Lecce, il 24 agosto al Castello di Arco (TN) (in acustico), il 28 agosto con la data già sold out di Taormina.

