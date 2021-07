Tre le serate organizzate dal Comune di Sorso, assessorati al Turismo e Attività Produttive e Cutura, in collaborazione con Sardegna Folklore, Centro Commerciale naturale “I Love Sorso”, Fipe e Confcommercio Nord Sardegna: venerdì 23 Canti a chitarra (Franco Figos, Valerio Bazzoni, Bruno Maludrottu, Tore Podda) e Gitani Sassaresi, sabato 24 Tazenda in concerto e domenica 25 Ambra Pintore, in piazza San Pantaleo, mentre nei bar, ristoranti e pizzerie che hanno aderito all’iniziativa, per tutto il fine settimana si apriranno le serate della rassegna “Sorso, un territorio da gustare – La melanzana nella tradizione gastronomica locale”, con degustazioni tematiche in abbinamento a vini delle cantine locali, in un percorso tra le vie cittadine e il litorale che valorizza uno dei prodotti più caratteristici della Romangia.

Tutti gli appuntamenti sono a numero limitato, in osservanza delle norme anti Covid, ed è necessaria la prenotazione.

Per le tre serate in musica info e prenotazioni al numero 345 0768150; oppure via email all’indirizzo tazenda@tazenda.it. (Eventi gratuiti).

Dove trovare le proposte a base di melanzana: Glamour Cafè (via Cappuccini 78), Arte Pizza

(Piazza Marginesu), Obsession Cafè (Piazza Sant Agostino, 10), Coffè and Drink da Michele (Piazza San Pantaleo), Baja Cuggoni (Discesa a mare 9, Eden Beach), Antico Caffè Molinari dal 1923 (Piazza sant’Agostino), Nord Ovest Beach & Lounge Bar (Marina di Sorso), Pizza in Piazza (via Barisone, 2), Dal Gusto Wine & Food (viale S. Cottoni, 63), L’Angolo della Pizza (via Cagliari, 11/A), Piccolo Bar (via Fiorentina 2).

