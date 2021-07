Questa mattina si è svolta, nella Ss 131, una manifestazione a cui hanno preso parte Sindaci e cittadini, per le condizioni nelle quali versa l’ospedale San Martino di Oristano.

Il Deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, ha espresso la sua solidarietà nei confronti della protesta e dei partecipanti: “Da tempo, ho presentato più interrogazioni per chiedere al Governo di affrontare la mancanza di medici ed infermieri nella nostra Isola, attraverso la stabilizzazione del personale sanitario delle varie Forze Armate, assunto con contratto di un anno, destinandolo nelle varie strutture sanitarie che ne soffrono la mancanza. Purtroppo, però, l’Esecutivo e la maggioranza hanno bocciato il nostro emendamento per prorogare i contratti, con scadenza dicembre 2021, a tutto il 2022”.

“L’Ats sta facendo di tutto ed è anche favorevole – prosegue Deidda – questo personale potrebbe servire anche per coprire le guardie turistiche, visto che molti medici sono impegnati nelle Usca e riguardo a questo invierò una richiesta al Generale Figliuolo per venire incontro alle necessità. Ho seguito con molta attenzione la collaborazione tra Sanità Militare e l’Ats nella campagna vaccinale ed è stata eccellente. Hanno dimostrato di essere pronti all’azione. Per il San Martino, il San Camillo di Sorgono, Isili, le guardie turistiche, senza dimenticare nessun struttura, non si potrebbe trovare utile una collaborazione come è stato fatto a La Spezia? Continuerò a battermi per questa soluzione, per la stabilizzazione del personale affinché continui una collaborazione con la nostra Isola. Presenterò altri atti, interrogazioni ed emendamenti in questo senso”, conclude il Capogruppo di FdI in Commissione Difesa.

