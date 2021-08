Due turisti tedeschi sono stati derubati mentre si trovavano in spiaggia. È successo nella giornata di ieri a Guspini: un cittadino tedesco di 57 anni e la propria moglie 58enne hanno denunciato il furto presso la locale Stazione Carabinieri.

Gli ignoti, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, ad Arbus in località Piscinas, mentre loro si trovavano distesi sulla spiaggia, dopo aver rotto un finestrino della loro auto, in sosta in un parcheggio non custodito, si sono impossessati di un tablet della Apple modello iPad del valore di circa mille euro, tre obiettivi per macchina fotografica del valore di circa cinquemila euro, due valigie e due borse da bicicletta e infine tre borsette contenenti effetti personali.

Le immediate ricerche avviate dai militari della Stazione di Guspini e del posto fisso stagionale di Torre dei Corsari, hanno consentito attraverso la geolocalizzazione del tablet, di rinvenire l’intera refurtiva occultata all’interno di un cespuglio lungo la strada provinciale 46 in attesa di essere portata via dei malfattori che, evidentemente sarebbero tornati in un secondo tempo per recuperare il provento delle loro fatiche compiute sotto un implacabile solleone.

Il tutto è stato invece restituito agli aventi diritto che hanno quindi recuperato le loro cose dopo qualche momento di preoccupazione. Le indagini dei Carabinieri proseguiranno per addivenire all’individuazione degli autori del reato.

