Tornano in Sardegna i grandi campioni del bodybuilding italiano e internazionale. Nelle giornate di 25 e 26 settembre è attesa la XII edizione della Sardinia Bodybuilding Cup nelle sale dell’hotel Setar di Quartu Sant’Elena.

Sono venticinque le categorie in gara e saranno presenti atleti da dieci paesi stranieri oltre a una folta rappresentanza italiana e isolana. Al termine della gara si svolgeranno esibizioni di altre discipline legate al mondo del fitness, come una maratona di spinning e una dimostrazione di arti marziali.

“È una grande sfida -dice l’organizzatore Pierluigi Frau– che vedrà impegnate le migliori professionalità del settore sportivo e turistico. Per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, sarà allestito un presidio medico specialistico per il controllo del green pass e un centro tamponi per eventuali situazioni dubbie e potenzialmente pericolose”.

L’evento è inserito nel programma dei Grandi eventi sportivi per la promozione turistica della Regione Sardegna col patrocinio dell’Assessorato al Turismo.

