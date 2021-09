Codice rosso per una turista tedesca di 27 anni, come riporta l’agenzia Ansa, investita da un’auto nella mattinata di oggi a Cagliari, mentre attraversava la strada in Via Tramontana.

L’impatto è stato violento, la giovane è stata sbalzata sull’asfalto e a nulla è servito l’intervento dell’automobilista che si è subito fermato per soccorrerla.

Sul posto sono arrivati il 118 e gli agenti della polizia municipale di Cagliari. La turista è stata trasportata d’urgenza al Brotzu per essere sottoposta a una Tac.

Gli agenti della Municipale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

