Nella notte di ieri, verso le due circa, un uomo si è avventurato in auto contromano lungo viale Poetto per un centinaio di metri: dal locale La Marinella fino all’ospedale Marino di Cagliari.

Il video, inviatoci da Gianluca Cabras, testimone del fatto, lo riprende nella corsia opposta a quella in cui si dovrebbe trovare, con le quattro luci di emergenza accese, col rischio di causare un grave incidente.

Il filmato, condiviso sul suo profilo Facebook anche dal consigliere comunale Marcello Polastri che ha commentato “a Cagliari non siamo in Inghilterra”, è stato inviato ora alle autorità competenti per accertamenti.

