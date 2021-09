Questo venerdì 24 settembre Fridays for Future scende nelle piazze per lo Sciopero globale del clima per chiedere una rapida azione ai leader mondiali. Durante quest’anno e mezzo di pandemia, la tematica ambientale l’ha fatta da padrona, con dimostrazioni concrete di quanto l’impatto dell’attività umana sia forte e violento per l’ecosistema in cui noi stessi viviamo.

A Cagliari, la manifestazione inizierà alle 9 in Piazza dei Centomila. Gli attivisti per il clima, guidati dalla diciottenne svedese Greta Thunberg, chiedono che siano rispettati gli Accordi di Parigi per restare entro 1.5 gradi, evitando le conseguenze più gravi della crisi climatica. Dai calcoli dell’Ipcc, all’attuale tasso di emissioni, la quantità di CO² (il nostro carbon budget) che possiamo ancora emettere per avere due possibilità su tre di non superare quella soglia, si esaurirà tra circa sette anni. È quindi l’ultima chiamata per azzerare le nostre emissioni.

Le vittorie storiche dell’azione collettiva hanno dimostrato la necessità per i giovani di restare uniti nella lotta per la giustizia sociale e tra le generazioni.

