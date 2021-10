“La Sardegna per lo sviluppo sostenibile: Aperitivo con i pipistrelli”. Questo è il titolo del terzo evento in programma nell’ambito del Progetto Bats inserito nel calendario nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dal CEAS Porto Conte, in collaborazione con il Centro per lo studio e la protezione dei pipistrelli in Sardegna.

L’appuntamento è per domani, martedì 12 Ottobre, dalle 18 alle 20, presso l’Agriturismo Agave Alghero, una delle aziende certificate dal Parco che ha permesso l’installazione di un Bat-detector nella sua proprietà per il monitoraggio dei pipistrelli. Il programma prevede un aperitivo con i prodotti a km0 del Parco e un momento di confronto, a cui farà seguito la Bat Night, una passeggiata notturna guidata dagli esperti con il supporto del Bat-detector, alla scoperta dei movimenti e del volo delle diverse specie di pipistrelli.

I posti sono limitati ad un massimo di 25 partecipanti nel rispetto delle regole di contenimento del contagio da COVID 19. Prenotazioni nominative on line all’indirizzo bats.ceas.parcoportoconte@gmail.com.

L’evento, in collaborazione con La Regione Autonoma della Sardegna e promosso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sotto l’egida dell’Agenzia Regionale ARGEA, ha l’obiettivo di favorire un vivo coinvolgimento della comunità rurale locale dell’area della Nurra e creare la consapevolezza della necessità di tutelare e conservare le diverse specie di chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli.

