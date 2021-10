Dopo neanche un giorno, in Sardegna si registra il secondo caso di incidente mortale sul lavoro. Questa volta, come scrive l’Ansa, la vittima è un operaio di 43 anni, deceduto dopo essere stato schiacciato da un muletto mentre si trovava all’interno dell’Ecocentro comunale cittadino di via Ariosto a Sassari.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della squadra volante e della polizia locale. Inutili i tentativi di rianimazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it