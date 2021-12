Lungomare Saline bloccato questo pomeriggio dopo la rotonda dell’ospedale Marino in direzione Quartu. Verso le 15,30 a causa del forte maestrale un palo della luce è crollato. Fortunatamente (come si vede dalla foto tratta da FB) in quel momento non transitavano auto.

