“Joao Pedro ha qualità importanti e ci sta che sia qui con noi”. Lo ha dichiarato il ct Roberto Mancini parlando all’Ansa del capitano del Cagliari per la prima volta in azzurro, per lo stage cominciato ieri a Coverciano. Il mister potrebbe dunque affidare agli oriundi brasiliani Joao Pedro e Luiz Felipe le speranze di una qualificazione ai mondiali. ”Joao Pedro lo conosco per averlo visto giocare tante volte, è in Italia da tempo, ha esperienza ed è bravo”, ha detto Mancini.

La foto è tratta da FB.

