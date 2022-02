Un imprenditore 37enne di Sardara, con precedenti denunce a carico, è stato arrestato ieri dai carabinieri dell’aliquota operativa e di quella radiomobile della Compagnia di Villacidro, nonché militari della Stazione di Sardara perché in possesso di cinque involucri in plastica trasparente, contenenti duecentoundici grammi di cocaina, un bilancino di precisione recante evidenti tracce di cocaina, altro materiale per il confezionamento e trecentosessanta euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. La cocaina verrà analizzata nei laboratori del RIS. L’arrestato, dopo essere stato condotto in caserma è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia del capoluogo.

