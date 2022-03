Nonostante gli atti vandalici sulle bici a noleggio, spesso devastate dai ladruncoli e dai vandali e nonostante a Cagliari la cultura delle due ruote non riesca proprio a decollare, il Comune di Cagliari riprova a puntare sul bike sharing. Da ieri gli operai sono al lavoro per installare le prime delle trentacinque nuove postazioni CaBuBi che andranno ad ampliare l’offerta di bike sharing a Cagliari, portando a 142 nuovi stalli totali.

Le postazioni, realizzate in attuazione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, verranno collocate in prossimità delle fermate dei bus CTM. CaBuBi è, infatti, l’acronimo che sta ad indicare: Cagliari in bus e bici, un modo per richiamare i cittadini verso una moderna integrazione dei due sistemi alternativi di spostamento urbano. Il montaggio dei nuovi stalli verrà completato entro due settimane.

Resta da capire se, nonostante questi sforzi economici (uniti a quelli per la realizzazione di una importante rete di piste ciclabili) instilleranno nei cagliaritani la voglia di spostarsi in bicicletta. Anche se per molti, visti i prezzi della benzina, le due ruote diventeranno una necessità.

