In occasione della manifestazione degli autotrasportatori in programma domani venerdì 18 marzo, a Nuoro, il dirigente della polizia municipale Gioni Biagioni ha emesso un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale e la sosta nelle vie cittadine interessate dal corteo.

Dalle ore 7.30 alle ore 15 vigerà il divieto di circolazione temporanea, limitatamente al passaggio del corteo pubblico, a tutte le categorie di veicoli nel seguente percorso: viale Sardegna, via Lucania, via Lamarmora, via IV novembre, via Deffenu e via Dante, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Deffenu e con la via Brigata Sassari.

Inoltre, viene disposto il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli in via Lamarmora dall’intersezione con la via Veneto, fino al civico 2/a e in via Deffenu, dall’intersezione con via Dante fino all’intersezione con via Roma. Divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli in piazza Italia (prolungamento di via Brigata Sassari), dall’intersezione con la via Roma, fino all’intersezione con la via Dante.

Sono inoltre interdetti tutti gli accessi e le diramazioni che intersecano il percorso della manifestazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it