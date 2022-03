Arrampicarsi sulla torre del T-Hotel di Cagliari permette di godere una vista mozzafiato del capoluogo. Entrare nel vecchio stadio Sant’Elia consente di vedere mucchi di rifiuti ancora accatastati: coppe arrugginite, vecchi album di figurine di calciatori, attrezzature sportive ormai inutilizzabili.

E’ una Cagliari vista da una prospettiva decisamente diversa, quella raccontata dal popolare youtuber Shiey, noto per i suoi viaggi e per le sue arrampicate spettacolari. Uno degli ultimi video postati sul suo canale You Tube che conta oltre due milioni di iscritti parla di Cagliari. Journey Across Island of Sardinia racconta una Cagliari decisamente diversa.

