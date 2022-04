Ai.Bi. – Amici dei Bambini, in collaborazione con le associazioni Genti de Mesu, Karalettura e La Malince, promuove un servizio gratuito di sostegno psicologico rivolto a donne originarie dei Paesi coinvolti nella guerra in Ucraina, che vivono nel territorio Cagliaritano. Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento. Il servizio sarà attivo presso i locali della biblioteca Karalettura, in via del Collegio 2 a Cagliari (quartiere Marina) nelle seguenti date: 7 e 21 aprile, 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, dalle 15 alle 18.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un aiuto solidale e reale, in maniera gratuita a donne che stanno subendo le terribili conseguenze della guerra, aiutandole tramite il supporto di una psicologa ad elaborare le ferite emotive e i traumi subiti.

Per appuntamento chiamare il numero 3477728400 oppure mandare una email a gentidemesu@gmail.com con oggetto “Sportello Psicologico”.

