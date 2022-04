“Lo studio e il grido d’allarme dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna sugli effetti della crisi tra Russia e Ucraina per le nostre imprese e i loro addetti, va preso molto seriamente ed è per questo che lo porterò all’attenzione del Governo tramite una interrogazione in cui rilancerò la richiesta del nostro Presidente Giorgia Meloni affinché il governo italiano si faccia promotore presso l’Unione Europea per lo stanziamento di somme a fondo perduto per risanare o ripagare le Nazioni che saranno maggiormente colpite dalle sanzioni”.

Lo ha annunciato il deputato di FdI, Salvatore Deidda.

“Abbiamo già pagato pesantemente, anche in Sardegna, le sanzioni sulla Crimea che, oltretutto, non sono servite a molto. In questo caso speriamo che funzionino, ma non possiamo chiedere ulteriori sacrifici alle nostre aziende. Occorrono misure urgenti ma, ad oggi , non ne abbiamo viste né dal Governo Draghi né dall’Unione Europea”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it